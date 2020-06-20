Эксперт: Внесение поправок в Конституцию наведет порядок в документе и в головах

Вносимые в Конституцию поправки отвечают интересам страны и ее граждан, которые многие десятилетия не дополучали то, что получали другие, заявил доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.

«Когда мы говорим о поправках в Конституции и о том, какое право должно преобладать – национальное или международное, я бы поставил вопрос по-другому, и тогда у вас не будут возникать сомнения. Интересы собственной страны должны быть на первом месте. Потому что это интересы людей, которые здесь живут, и которые многие десятилетия не дополучали то, что получали другие. И здесь не политика на первом месте, а человек, экономика, общественные связи. Люди должны понимать, что они важнее всего в стране. И государство это тоже должно понимать», – считает доктор исторических наук, профессор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда – Иркутск» Станислав Гольдфарб.

Эксперт добавил, что «трудности не могут длиться столетиями, поэтому Россия выйдет из этих трудностей, в которые она сейчас временно попала».

В свою очередь кандидат технических наук, советник ректора ИРНИТУ (Иркутский Политех) Александр Быстрицкий напомнил, что Конституция создавалась почти тридцать лет назад во времена, «когда Борису Ельцину нужны были большие президентские полномочия». «Вопросов много, но главное – в России не должно быть двух центров власти. Да – властная вертикаль, и под нее строятся и действия правительства, региональных и муниципальных властей. Только тогда все приобретают большие возможности. Именно в этом я вижу задачу нынешнего голосования, на которое я собираюсь пойти, – жить работать по-новому с учетом балансов всех управленческих сил», – считает Быстрицкий.

Советник ректора ИРНИТУ призвал вспомнить первые годы России. «Государство Ичкерия и прочее – республики принимали свои суверенитеты, чуть ли не создавали свои государства. Внесение изменений, поправок наводит порядок и в документе, и в головах», – уверен Быстрицкий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.