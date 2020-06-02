В санатории Ставрополья прибыли первые отдыхающие

Первые 48 отдыхающих прибыли в санатории Кавказских Минеральных Вод, которые временно закрывались в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

«На сегодня уже возобновили работу шесть здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в край прибыли 48 человек. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий. Еще 27 санаториев Ставропольского края готовятся возобновить работу в ближайшие дни», – сообщается на сайте главы региона.

Отмечается, что с прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха.

В ближайшее время готовятся возобновить работу еще 27 санаториев Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на Кубани возобновят прием отдыхающих 200 санаториев с медицинской лицензией.

Кроме того, в Бурятии с 1 июля откроются детские оздоровительные лагеря.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.

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