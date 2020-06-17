Психолог оценил состояние Ефремова

Поведение актера Михаила Ефремова, который, по словам его домработницы, сильно похудел и много спит, характерно для человека в депрессии и состоянии стресса, заявил завотделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«Можно подозревать у него депрессию. Он человек по жизни эмоциональный, такие аффективные колебания для него могут быть характерны. Депрессия могла быть у него и раньше, просто на это никто внимания не обращал. Второе, это сочетание депрессии и сильного стресса. Все-таки это не бандит, это интеллигентный человек, который так реагирует на произошедшее и происходящее. Это длящийся стресс. Это достаточно опасно, вполне вероятно ему нужна медицинская помощь. Человеку в состоянии депрессии нужно помогать», – сказал врач радиостанции «Говорит Москва».

Психолог пояснил, что Ефремов остро переживает трагедию в силу воспитания и личности. По мнению Ениколопова, актер, вероятно, перестанет употреблять алкоголь после ДТП.

«Есть большая вероятность, что он бросит употреблять алкоголь. Он не глупый человек, не эстрадный певец, у него интеллигентная семья. Он все переосмысливает, это усугубляет положение, потому что осознать произошедшее для такого человека намного сложнее, чем для придурка, готового к любой драке и носиться на машинах по Москве. Я не верю, что родственники могут заставить его есть. Он из таких людей, которые сложно поддаются лекциям о вкусной и здоровой пище. Нужно обратить на это внимание, беспокоиться нужно. Ему нужно помочь, но не подпольно, а с разрешения органов, которые за ним наблюдают. Есть люди, которые после значимых событий становятся вообще другими», – добавил психолог.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Домработница артиста Ева Моисеева. Ранее рассказала, что находящийся под домашним арестом Ефремов в последние дни сильно похудел из-за переживаний.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест как минимум до 8 августа.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.

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