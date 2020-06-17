В захваченный схиигуменом уральский женский монастырь прибыли сотрудники ФСБ и полиции

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Романовым), которого называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Силовики приехали после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые отозвались на призыв отца Сергия, сообщает Ura.ru.

«Отправили сотрудников ФСБ на общение с казаками, чтобы выяснить, на каком основании заблокирован монастырь, кто дал приказ на это, почему ограничивается работа СМИ и общественников», – сказал источник в силовой среде.

По его словам, целью переговоров было оформление аналитической записки, на основании которой будут приниматься решения по этому «из ряда вон выходящему событию».

Сам схиигумен Сергий заявил, что в обитель приезжали силовики, однако, убедившись в том, что в монастыре все спокойно, покинули его.

В настоящее время в Свято-Троицком храме начинается служба, на нее собралось свыше 200 человек.

По словам источника в администрации губернатора Свердловской области, происходящее в Среднеуральском женском монастыре – это внутреннее дело РПЦ и не может считаться захватом.

«Мы являемся свидетелями внутрицерковного спора: монастырь не принял нового настоятеля, определенного митрополитом Екатеринбургским Кириллом», – рассказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что в Среднеуральском женском монастыре, где служил Романов, по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину).

Самого Сергия лишили права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.

17 июня состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что клирик, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.

Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.