Глава МИД Польши заявил о необходимости помешать реализации «Северного потока – 2»

Польша считает, что необходимо работать над тем, чтобы помешать реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД страны Яцек Чапутович на пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Северный поток – 2» – это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является Газпром», – передает его слова ТАСС.

Чапутович утверждает, что проект угрожает странам Центральной и Восточной Европы и Украине.

«Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован», – заявил министр.

Он напомнил, что Польша сейчас занимается реализацией своего проекта энергетической безопасности – строится газопровод «Балтик пайп», расширяются терминалы СПГ, заключаются долгосрочные контракты с США.

«Скоро будем полностью независимы от поставок газа из России. Для нас Россия – страна, которая использует экономические инструменты для реализации политических целей, целей внешней политики. Она может использовать поставки газа как источник давления на страны. Мы против такой политики и вместе с другими государствами стараемся диверсифицировать источники поставок», – заявил Чапутович.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Польша пытается наказать Газпром за возобновление строительства «Северного потока – 2».