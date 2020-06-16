Эксперт предсказал новые чечено-арабские столкновения во французском Дижоне

«Французская полиция долго не обращала внимания на события в Дижоне. Первые аресты состоялись лишь в ночь на вторник. До этого за три дня беспорядков не был никто задержан», – рассказал газете ВЗГЛЯД французский политолог Дмитрий Кошко, комментируя конфликт в Дижоне между выходцами из Чечни и наркоторговцами-арабами. По его мнению, говорить об окончании противостояния пока преждевременно.

«В нынешних обстоятельствах, когда в городах Европы идут протесты против расовой дискриминации, Дижон добавил головной боли полиции, – сказал французский политолог, публицист и общественный деятель Дмитрий Кошко. – Инцидент произошел в пригороде Дижона, одном из тех районов, которые во Франции называют «зонами беззакония». Это традиционное место обитания эмигрантов, которые живут во Франции уже несколько поколений. Там же базируются различного рода криминальные элементы».

Конфликт возник в пятницу после того, как чеченского подростка избили наркоторговцы арабского происхождения, выходцы из Северной Африки, продолжил собеседник. Причина нападения неизвестна – то ли подросток покупал наркотики и недоплатил, то ли сам сбывал партию и не сошелся с дилерами в цене, пока не установлено.

В любом случае, чеченская диаспора среагировала очень быстро и организовано. Уже в ночь на воскресенье чеченцы, приехавшие из разных провинций Франции и даже из Бельгии и Германии, в общей сложности около 150 человек, совершили ряд нападений на арабских наркоторговцев прямо в их кварталах. Чеченцы при этом были вооружены холодным оружием. В ночь на понедельник все повторилось. Были разгромлены несколько кафе – традиционные места сбора наркодилеров-арабов, переворачивались машины под крики «Аллах акбар!». Причем, и арабы, и чеченцы – это мусульмане, напомнил Кошко.

«В течение трех дней полиция смотрела на происходящее сквозь пальцы. Возможно, потому, что нападению подверглись те же элементы, с которыми сами силы правопорядка борются без особого успеха уже много лет. Кроме того, видимо, повлиял поток обвинений в расизме, который льется на полицию в течение всех последних месяцев. Думаю, силы правопорядка просто не решились вмешиваться, опасаясь очередного масштабного бунта», – предположил собеседник.

Более того, отметил он, в печать просочилась информация о том, что чеченцы якобы даже сами предупредили дижонских полицейских о своей акции, пообещав при этом, что обычные законопослушные французы при этом не пострадают.

«Но ночные драки, выстрелы все же заставили полицию действовать, тем более, что на подмогу местным правоохранителям прибыли более решительные и дисциплинированные силы – жандармы. А вечером понедельника в Дижоне начались столкновения самой полиции и арабов, собравшихся для мести чеченцам. Это не новое для Франции явление – поджоги мусорных баков, строительство баррикад и столкновения с использованием всех подручных предметов. Отмечу, что только в ночь на вторник прошли первые аресты. До этого за три дня столкновений не был никто задержан. Самих чеченцев сейчас в Дижоне уже не видно, но, думаю, инцидент не исчерпан и беспорядки продолжатся», – заключил Кошко.

Как сообщалось ранее, французская полиция начала расследование беспорядков в Дижоне. По данным МВД, конфликт произошел между выходцами из Чечни и наркоторговцами магрибского (Северная Африка) происхождения. Так, в ночь на субботу несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами атаковали посетителей кальянной Le Black Pearl. Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. Полиция, чтобы прекратить драку, использовала слезоточивый газ.

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