Эксперт предсказал новые чечено-арабские столкновения во французском Дижоне

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...

Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Эксперт предсказал новые чечено-арабские столкновения во французском Дижоне

                 16 июня 2020, 17:45
              Фото: кадр из видео
              Текст: Иван Абакумов

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              «Французская полиция долго не обращала внимания на события в Дижоне. Первые аресты состоялись лишь в ночь на вторник. До этого за три дня беспорядков не был никто задержан», – рассказал газете ВЗГЛЯД французский политолог Дмитрий Кошко, комментируя конфликт в Дижоне между выходцами из Чечни и наркоторговцами-арабами. По его мнению, говорить об окончании противостояния пока преждевременно.

              «В нынешних обстоятельствах, когда в городах Европы идут протесты против расовой дискриминации, Дижон добавил головной боли полиции, – сказал французский политолог, публицист и общественный деятель Дмитрий Кошко. – Инцидент произошел в пригороде Дижона, одном из тех районов, которые во Франции называют «зонами беззакония». Это традиционное место обитания эмигрантов, которые живут во Франции уже несколько поколений. Там же базируются различного рода криминальные элементы».

              Конфликт возник в пятницу после того, как чеченского подростка избили наркоторговцы арабского происхождения, выходцы из Северной Африки, продолжил собеседник. Причина нападения неизвестна – то ли подросток покупал наркотики и недоплатил, то ли сам сбывал партию и не сошелся с дилерами в цене, пока не установлено. 

              В любом случае, чеченская диаспора среагировала очень быстро и организовано. Уже в ночь на воскресенье чеченцы, приехавшие из разных провинций Франции и даже из Бельгии и Германии, в общей сложности около 150 человек, совершили ряд нападений на арабских наркоторговцев прямо в их кварталах. Чеченцы при этом были вооружены холодным оружием. В ночь на понедельник все повторилось. Были разгромлены несколько кафе – традиционные места сбора наркодилеров-арабов, переворачивались машины под крики «Аллах акбар!». Причем, и арабы, и чеченцы – это мусульмане, напомнил Кошко.

              «В течение трех дней полиция смотрела на происходящее сквозь пальцы. Возможно, потому, что нападению подверглись те же элементы, с которыми сами силы правопорядка борются без особого успеха уже много лет. Кроме того, видимо, повлиял поток обвинений в расизме, который льется на полицию в течение всех последних месяцев. Думаю, силы правопорядка просто не решились вмешиваться, опасаясь очередного масштабного бунта», – предположил собеседник.

              Более того, отметил он, в печать просочилась информация о том, что чеченцы якобы даже сами предупредили дижонских полицейских о своей акции, пообещав при этом, что обычные законопослушные французы при этом не пострадают.

              «Но ночные драки, выстрелы все же заставили полицию действовать, тем более, что на подмогу местным правоохранителям прибыли более решительные и дисциплинированные силы – жандармы. А вечером понедельника в Дижоне начались столкновения самой полиции и арабов, собравшихся для мести чеченцам. Это не новое для Франции явление – поджоги мусорных баков, строительство баррикад и столкновения с использованием всех подручных предметов. Отмечу, что только в ночь на вторник прошли первые аресты. До этого за три дня столкновений не был никто задержан. Самих чеченцев сейчас в Дижоне уже не видно, но, думаю, инцидент не исчерпан и беспорядки продолжатся», – заключил Кошко.

              Как сообщалось ранее, французская полиция начала расследование беспорядков в Дижоне. По данным МВД, конфликт произошел между выходцами из Чечни и наркоторговцами магрибского (Северная Африка) происхождения. Так, в ночь на субботу несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами атаковали посетителей кальянной Le Black Pearl. Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. Полиция, чтобы прекратить драку, использовала слезоточивый газ.

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