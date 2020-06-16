Выяснилось, сколько коронавирус сохраняется на замороженных продуктах

Новый коронавирус может жить на замороженных продуктах до двух-трех месяцев, считает ведущий эпидемиолог центра по профилактике и контролю заболеваний в Пекине У Цзунью.

«Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура: чем ниже температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженных продуктах, то вирус может сохраняться на таких поверхностях два-три месяца», – сказал эпидемиолог в интервью Центральному телевидению Китая, передает РИА «Новости».

По его словам, пока точно не установлено, что вирус попал в Пекин с зараженными продуктами, на данный момент это лишь подозрение. У Цзунью пояснил, что вирус в город мог завезти и инфицированный человек.

«Пока постарайтесь не покупать импортную сельхозпродукцию или замороженные продукты, обязательно нужно готовить, не нужно есть в сыром виде», – уточнил он.

Напомним, до 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой.