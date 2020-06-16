КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Министерство объединения Южной Кореи подтвердило, что КНДР во вторник взорвала расположенный на территории Кэсонского промышленного комплекса совместный офис связи Севера и Юга.

«КНДР в 14.49 по местному времени (08.49 мск) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Ранее военный источник сообщал, что во вторник в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, были слышны взрывы и наблюдался дым.

Напомним, Северная Корея пригрозила вернуть войска в районы, из которых вывела их по соглашениям с Южной Кореей, и «разрушить до основания» совместный офис связи.

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