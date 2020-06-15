В АТОР предсказали отказ Европы принимать туристов из России

Евросоюз с 1 июля откроет границы для ряда стран, однако Россия скорее всего не попадет в их число, заявили в отечественной Ассоциации туроператоров (АТОР).

В АТОР полагают, что Европа пока оставит для России границы закрытыми. Сроки открытия российских границ тоже остаются неясными, передает РИА «Новости».

10 июня сообщалось, что Еврокомиссия порекомендует постепенное открытие внешних границ сообщества с 1 июля.

Напомним, в Европе ряд стран начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения на поездки граждан в другие государства. Так, граждане Франции смогут свободно ездить по ЕС с 15 июня, а путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией – с 1 июля.

В то же время Финляндия откроет границы для любых поездок по северу Европы, за исключением Швеции, в государства Прибалтики, но ограничения на внешних границах – в том числе с Россией – остаются в силе до 14 июля.

Правительство Испании решило открыть границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня.