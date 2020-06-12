Nike объявила праздничным днем дату отмены рабства в США

Компания Nike объявила праздничной датой для своих сотрудников так называемый Juneteenth-день 19 июня, связанный с окончанием рабства во многих американских штатах.

«В Nike Inc. мы стремимся быть лидером в создании многообразной, инклюзивной команды и культуры», – цитирует РИА «Новости» гендиректора Nike Джона Донахью.

По его мнению, Juneteenth дает возможность «отпраздновать афроамериканскую историю и культуру и почтить память».

«Вы сказали мне, что мы недостаточно поддерживали...наших темнокожих товарищей по команде, как они того заслуживают. Это должно измениться», – заявил Донахью в письме к сотрудникам.

День освобождения ежегодно отмечается 19 июня в 47 из 50 штатов США.

Ранее Juneteenth объявили праздничным днем в компаниях Twitter и Square.

Напомним, накануне в Европе прошли массовые митинги в поддержку чернокожего населения и против угнетения по расовому признаку.

Изначально протесты и беспорядки в американских городах и Европе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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