Собянин: Летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в мире

По предварительным данным, в Москве умерли более 5,2 тыс. человек с положительным диагнозом на коронавирус, но летальность от COVID-19 в российской столице ниже, чем в других городах мира, заявил московский мэр Сергей Собянин.

«К сожалению, в конце апреля, в начале мая, вы это хорошо помните, у нас был пик заболеваемости, публиковали эти цифры, количество выявленных больных, большое количество госпитализаций, большое количество тяжело больных. Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией. Просто гуманитарной катастрофой. В Москве это проходило достаточно сглажено, тем не менее сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. Они меньше, чем у многих городов мира, но, тем не менее, большие», – сказал Собянин, передает ТАСС.

Он заявил, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях – 92% всей избыточной смертности в мае. Из них 2,7 тыс. случаев – это смерти с основной причиной «коронавирусная инфекция».

«Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина; делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. Кроме того, около 1 тыс. человек умерли от других причин, но ковид стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще ни при чем, - нельзя, он действительно повлиял на смерть», – сказал Собянин.

Он признал, что «это большие цифры, это большая трагедия для города в целом и для каждого человека в отдельности». Градоначальник выразил соболезнования родным и близким тех, кто умер от COVID-19. «Это тяжелый период, я надеюсь, его мы переживем», – сказал мэр.

«В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня в июне спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь», – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных.

В понедельник Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден, и мировой опыт говорит о риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.