Россия назвала провокацией учения НАТО в канун 9 мая

Генштаб Вооруженных сил России расценивает как провокационные учения НАТО в акватории Баренцева моря, проведенные в начале мая, заявил начальник его Главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской.

«Активизируется деятельность НАТО в Арктике. Впервые с момента окончания холодной войны накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море», – передает его слова ТАСС.

Также подчеркивается, что Минобороны в целом фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, передает РИА «Новости».

«Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов... В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров», – сказал Рудской.

По его словам, во всех случаях средства ПВО России обнаруживали стратегические бомбардировщики, а также устанавливали непрерывный контроль, осуществляли меры по предотвращению инцидентов. Расчеты ПВО были готовы к немедленному применению, отметил Рудской.

Он указал, что 29 мая американские стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над Украиной.

«Продолжается работа по наращиванию инфраструктуры ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет «Томахок» («Томагавк») – сохраняются», – сказал Рудской.

6 мая сообщалось, что бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм». В начале мая в Баренцево море вошли эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» ВМС Великобритании.