Мантуров анонсировал клинические исследования вакцин «Биокада» и «Генериума»

В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями «Биокад» и «Генериум» вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России набрали добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.