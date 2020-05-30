В России набрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В России подобрали добровольцев для клинических испытаний от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Количество добровольцев уже набрано для клиники (клинических испытаний – прим. ВЗГЛЯД), подготовлены», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что в августе-сентябре будут доступные первые образцы вакцины.

«Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения», – добавил Мурашко.

Глава ведомства пояснил, что вакцина может быть включена в национальный календарь прививок или назначаться по эпидемиологическим показателям.

«Рассматриваются два варианта – и по эпидпоказаниям, и национальный календарь прививок. В принципе, и то, и другое реализуемо», – уточнил Мурашко, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения заболевания.

До этого сообщалось, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Исследоваться будут три наиболее перспективных препарата.

Мурашко также сообщал, что клинические испытания вакцины начнут в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.