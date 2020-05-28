Попова заявила о необходимости получить вакцину до второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения заболевания.

«Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны», – сказала она в анонсе фильма «Опасный вирус. Вакцина» на «России 1», передает РИА «Новости».

Сообщалось, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Исследоваться будут три наиболее перспективных препарата.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что клинические испытания вакцины начнут в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.