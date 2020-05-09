Путин: Все планы по развитию армии и флота России будут выполнены

Президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Президентским полком в День Победы заявил, все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены, военные получат самую современную технику.

«75 лет назад, в мае 1945 года Красная Армия положила конец трагедии 20 века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву. Она была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа – именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдания», – заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что «благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге, а для народа России стойкость, воля и сплоченность поколения победителей навсегда останутся высшим примером священного отношения к родной земле, к родной стране».

«Сегодня в честь всех героев Великой Отечественной в небе России состоялся воздушный парад, а здесь, в сердце нашей Родины, на Соборной площади Московского Кремля пройдет торжественный воинский марш. В парадном строю – наследники Великой Победы. И уверен, каждый из вас, все солдаты и офицеры Вооруженных Сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и присяге, своим близким и своему Отечеству, ради которых они сражались, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и безымянных высотах», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что «армия и флот России верны этим ратным традициям». «Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию Армии и Флота России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений», – добавил президент.

«Наши Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие – в надежных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведет вперед любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы», – заключил Путин.

Ранее 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.