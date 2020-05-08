В РАН назвали правильный способ обработки купленных продуктов

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, так как хлорсодержащие средства могут быть опасны, рассказала ведущий научный сотрудник, заместитель завотделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко.

«То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно», – передает РИА «Новости» слова Поддубко.

Она отметила, что у каждого дезинфицирующего средства есть своя область применения. Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения.

По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов. А вот класть в холодильник немытые продукты не стоит – там вирус может сохраняться гораздо дольше, чем на воздухе.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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