Военные поздравили ветеранов ВОВ персональными концертами

Командование 41-й общевойсковой армии (ОА) и военнослужащие специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске продолжили поздравлять ветеранов Великой Отечественной на дому в канун Дня Победы.

В Новосибирске командование 41 общевойсковой армии (ОА) и военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) продолжают поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной войны в канун 75-й годовщины Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Командующий 41-й ОА ЦВО генерал-майор Яков Резанцев вместе с военнослужащими объединения и военным оркестром соединения специального назначения посетил трех ветеранов на дому: Владимира Андреевича Кизима, Владимира Леонидовича Болобаева и Александра Дмитриевича Лазарева.

Во время визита фронтовикам вручили подарки и устроили мини-концерт во дворе жилых домов. Специально для ветеранов военный оркестр играл песни военных лет. Здесь же был установлен большой монитор, на котором в режиме онлайн транслировался пролет военной авиации и торжественное прохождение парадного строя военнослужащих. Вместе с ветеранами за таким трогательным поздравлением из окон и балконов жилых домов наблюдали и другие жильцы.

Мероприятия по поздравлению ветеранов прошло с соблюдением всех санитарных норм и эпидемиологических требований, на безопасных установленных дистанциях.

Кизим Владимир Андреевич родился в 1925 году. Перед началом Великой Отечественной войны жил в городе Харьков. В июле 1941 года вступил в ополчение, рыл окопы, участвовал в защите города. В феврале 1943 года призван в ряды Красной Армии, направлен на Воронежский фронт рядовым пехотинцем. В начале 1944 года направлен в учебный дивизион под Москвой. Пройдя обучение, вернулся на фронт, был командиром зенитного орудия, командиром взвода.

Болобаев Владимир Леонидович родился в 1926 году. В 1943 году был призван в армию, служил в дивизии имени Дзержинского по охране правительства. Он принимал участие в первом параде Победы на Красной площади.

Лазарев Александр Дмитриевич родился в 1923 году. Воевал на Северо-Западном фронте, в составе Калининского и Ленинградского фронтов. Был трижды ранен и дважды возвращен с фронта. Во время второго ранения получил осколок в ногу, который находится в ней по настоящее время. Во время третьего ранения была оторвана нога, и фронтовик был списан в тыл.

В свою очередь в Хабаровском крае военнослужащие Восточного военного округа продолжают поздравлять ветеранов и жителей края с наступающим праздником Дня Победы. В среду в нескольких дворах Хабаровска состоялся концерт гарнизонного военного оркестра. Люди вышли на балконы и наблюдали за военными музыкантами из окон. Многие подпевали под широко известные фронтовые мелодии песни военных лет. Музыканты исполнили для зрителей с десяток композиций.

Проведение дворовых выступлений военными музыкальными коллективами проводится во многих гарнизонах Дальнего Востока. Военные артисты поздравляют ветеранов, а также всех жителей с наступлением праздника Великой Победы.

Ранее в Севастополе Черноморский флот поздравил ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Луку Кузина и провел для него персональный парад.