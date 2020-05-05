Российские военные устроили для ветерана Великой Отечественной персональный парад

В Севастополе Черноморский флот поздравил ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Луку Кузина в рамках акции «Парад в каждый двор».

Акция приурочена к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Под руководством заместителя Командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина во дворе дома ветерана прошел мини-парад с участием роты почетного караула и военнослужащих ЧФ.

В ходе акции артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили для Луки Ивановича с небольших концертом, на котором исполнили фронтовые песни времен Великой Отечественной войны.

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы и юнармейцы приняли участие в патриотической акции «Почта Победы», сообщили организаторы.

Участники акции написали поздравительные слова для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в стране, на бумаге, которые сложили в виде фронтовых треугольных писем. Военные связисты российского соединения в полевой форме времен 1943 года разнесли цветы и поздравления по адресам проживания фронтовиков. Дети в качестве подарка ветеранам исполнили всем известную песню на слова Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», а также сыграли на пианино несколько композиций.

Одной из первых, кому вручили письмо со словами благодарности о победе в Великой Отечественной войне, была 93-летняя жительница города Душанбе Леокадия Ковтун. В 14 лет, чтобы не погибнуть от рук фашистов, она ушла в партизаны. Прошла всю войну в должности санинструктора. Вторым был поздравлен фронтовик Бозор Нагзибеков. В 17 лет он сопровождал эшелоны с продовольствием и боеприпасами. Неоднократно принимал участие в отражении нападений немцев на них.

В Ростове-на-Дону для жителей одного из дворов артисты ансамбля песни и пляски ЮВО исполнили концерт. Небольшая концертная программа не оставила равнодушными десятки жильцов старого дома в центре донской столицы, отметили организаторы акции.

При исполнении песни «От героев былых времен» в окнах горожан появились портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в «Бессмертном полку».

Также для ростовчан военные артисты исполнили известные композиции «Едут по Берлину наши казаки», «Улица Садовая, скамеечка кленовая», «Майский вальс», а завершили свое короткое выступление «Днем Победы».

«Обязательно в этом году еще будут настоящие большие концерты, Парад Победы, будет возможность выйти на улицы и отпраздновать этот великий праздник – День Победы», – обратился к жильцам начальник ансамбля – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Марченко.

Подобные концерты во дворах донской столицы военные артисты планируют проводить регулярно, в том числе их выступления будут адресованы к главным героям предстоящего праздника – ветеранам Великой Отечественной войны.