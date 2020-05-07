Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

Президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта поддержал планы РЖД выпустить облигации для реализации инвестиционной программы уже в 2020 году.

«Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики реализуют сегодня «Российский железные дороги». Как мы сегодня услышали, компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования этих вложений. Я поддерживаю это предложение», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент обратился к правительству и ЦБ в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. «Думаю, что это будет хороший инструмент для всех участников этого процесса. Чтобы такие облигации были выпущены уже в этом году, нужно для этого все сделать», – сказал глава государства, сообщает РИА «Новости».

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании сообщил, что компания намерена сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей в этом году.

Глава РЖД пояснил, что поддержать финансирование планируется за счет механизма бессрочных облигаций, выпуск бондов намереваются произвести в течение месяца. Всего РЖД разместит бумаги на сумму не менее 370 млрд рублей.

«Снижение доходов, в первую очередь, отразится на нашей инвестпрограмме. Она потенциально может уменьшиться в 4 раза – с 820 млрд рублей до 200 млрд рублей Мы считаем такое изменение инвестиционной программы недопустимым, поскольку это не только отложит сроки достижения целевых показателей, но и приведет к разрушению производственных связей. Хотели бы сохранить нашу инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей. Мы не просим средств из федерального бюджета. Мы готовы привлечь средства через механизм бессрочных облигаций, над которыми вместе с коллегами из правительства и Центрального банка работали в течение двух лет», – сказал Белозеров.

В ходе совещания глава государства поручил проработать включение в перечень пострадавших от пандемии отраслей внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки.

Также в ходе совещания Белозеров заявил, что дочернее предприятие РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) может недополучить около 100 млрд рублей доходов в 2020 году.

С начала марта ФПК вернуло свыше 3,5 млн билетов на сумму свыше 8 млрд рублей. Включение ФПК в список предприятий, наиболее пострадавших от коронавируса, позволит обеспечить его устойчивость, полагает Белозеров.

Также в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом. Он также поручил переориентировать занимавшийся международными перевозками транспорт на внутренний рынок.