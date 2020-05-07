Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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              Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

              7 мая 2020, 16:11

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта поддержал планы РЖД выпустить облигации для реализации инвестиционной программы уже в 2020 году.

              «Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики реализуют сегодня «Российский железные дороги». Как мы сегодня услышали, компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования этих вложений. Я поддерживаю это предложение», – сказал Путин, передает ТАСС.

              Президент обратился к правительству и ЦБ в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. «Думаю, что это будет хороший инструмент для всех участников этого процесса. Чтобы такие облигации были выпущены уже в этом году, нужно для этого все сделать», – сказал глава государства, сообщает РИА «Новости».

              Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании сообщил, что компания намерена сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей в этом году.

              Глава РЖД пояснил, что поддержать финансирование планируется за счет механизма бессрочных облигаций, выпуск бондов намереваются произвести в течение месяца. Всего РЖД разместит бумаги на сумму не менее 370 млрд рублей.

              «Снижение доходов, в первую очередь, отразится на нашей инвестпрограмме. Она потенциально может уменьшиться в 4 раза – с 820 млрд рублей до 200 млрд рублей Мы считаем такое изменение инвестиционной программы недопустимым, поскольку это не только отложит сроки достижения целевых показателей, но и приведет к разрушению производственных связей. Хотели бы сохранить нашу инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей. Мы не просим средств из федерального бюджета. Мы готовы привлечь средства через механизм бессрочных облигаций, над которыми вместе с коллегами из правительства и Центрального банка работали в течение двух лет», – сказал Белозеров.

              В ходе совещания глава государства поручил проработать включение в перечень пострадавших от пандемии отраслей внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки.

              Также в ходе совещания Белозеров заявил, что дочернее предприятие РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) может недополучить около 100 млрд рублей доходов в 2020 году.

              С начала марта ФПК вернуло свыше 3,5 млн билетов на сумму свыше 8 млрд рублей. Включение ФПК в список предприятий, наиболее пострадавших от коронавируса, позволит обеспечить его устойчивость, полагает Белозеров.

              Также в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом. Он также поручил переориентировать занимавшийся международными перевозками транспорт на внутренний рынок.


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