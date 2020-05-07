ВОЗ рекомендовала странам праздновать День Победы альтернативным способом

Всемирная организация здравоохранения рекомендует государствам найти альтернативу массовым празднованиям Дня Победы, чтобы не вызвать новую вспышку коронавируса, заявил региональный директор по Европе ВОЗ Ханс Клюге.

«В настоящее время 43 страны, которые ввели карантинные меры, постепенно начинают смягчать режим ограничений. Но вирус не ушел из-за того, что все люди внезапно были изолированы. Выход должен быть постепенным. И необходимо помнить, что сейчас не время для празднований, но время для подготовки», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель ВОЗ призвал государства, которые собираются отмечать День Победы в Европейском регионе, найти альтернативу массовым гуляниям.

«Впереди у нас очень важный день – День Победы, 9 мая. И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни», – подчеркнул Клюге.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что на 9 мая в России состоится воздушный парад, а в городах День Победы отметят салютами, при этом праздник пройдет в режиме самоизоляции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент возложит цветы к Вечному огню у стен Кремля и именно оттуда обратится ко всем россиянам.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не приходить на праздничный салют, чтобы не допустить распространения коронавируса.