Определена дата следующего вывозного рейса из Нью-Йорка в Москву

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили дату и время следующего вывозного рейса из Нью-Йорка в Москву.

«Вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк – Москва запланирован на 14 мая 2020 в 19.20 (2.20 мск)», – приводит сообщение диппредставительства ТАСС.

В посольстве обратили внимание, что на рейс смогут зарегистрироваться только граждане России, проживающие в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областях, а также Республике Мордовия.

«Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах», – отмечается в сообщении диппредставительства.

Напомним, предыдущий вывозной рейс из Нью-Йорка вылетел в Москву 29 апреля. При этом «особое внимание» уделялось «гуманитарным случаям – это пожилые, больные, школьники, о которых речь шла в последнее время».

Ранее Россия обвинила власти США в затягивании передачи сведений о российских детях, вывезенных в США по образовательным программам без ведома российских властей.

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