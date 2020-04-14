МИД начал розыск российских школьников, вывезенных в США без ведома властей

МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника, сообщила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Она отметила, что реализация программы в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии, принимающая сторона при этом «не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании».

МИД отметил, что не был поставлен в известность о таких программах, их реализация ни с кем не согласовывалась, они «осуществлялись втайне от российских властей».

«В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США. Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их из России. Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому посольству в Москве. Предметной реакции пока нет», – указала дипломат.

Она подчеркнула, что МИД и российские дипломаты в США делают все возможное для розыска детей. «Были бы признательны их родителям и школам за любую дополнительную информацию, которая поможет в этом», – заключили в ведомстве.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.