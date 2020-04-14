Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По имеющейся у университета информации, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек. Жертвами вызываемого им заболевания стали 119 тыс. 483 человека, передает ТАСС.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

За последние сутки в России подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего зафиксировано 18 328 положительных результатов теста. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России все больше пациентов с коронавирусом начали снимать с ИВЛ в связи с улучшением состояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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