Самолет с российскими школьниками вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет «Аэрофлота» Boeing 777-300 с россиянами на борту, свидетельствуют данные электронного табло.

Самолет доставит в Россию примерно 320 россиян. Общественная организация «Русская молодежь Америки» сообщала, что этим рейсом в Россию возвращаются 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США, передает РИА «Новости».

Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево – 11.45 мск, передает ТАСС.

В российском генконсульстве сообщили, что «особое внимание» уделялось «гуманитарным случаям – это пожилые, больные, школьники, о которых речь шла в последнее время».

Молодой человек по имени Артем, который находился в США по программе обучения, рассказал, что его «агентство в начале апреля сообщило, что больше не несет ответственность» за россиянина.

«Теперь сам за себя, сказали», – сообщил он.

Артем жил у семьи, в которой была сотрудница скорой помощи, контактировавшая с больным коронавирусом, ей «пришлось самоизолироваться», а россиянину – «искать другое жилье». К счастью, его «приняли родные этой семьи».

По его словам, проблема была в том, что агентство уже не несло ответственность за него в этой ситуации и не могло подобрать новую семью.

Школьница Ирина сообщила, что агентство, которое организовывало ее обучение, только неделю назад поинтересовалось, не хочет ли она вернуться в Россию. В агентстве сказали, что Ирина «должна сообщить своему посольству» о желании вылететь в Россию. При этом «никаких новостей о коронавирусе не предоставляли».

14 апреля стало известно, что МИД России устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.