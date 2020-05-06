Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания эпидемии в России

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса в России, увеличив срок до 24 августа.

Изначально специалисты предполагали, что вспышка вируса в России закончится 12 августа, позже – 17 августа, передает РИА «Новости».

Авторы документа отмечают, что даты могут сдвигаться в любую сторону в зависимости от ситуации с коронавирусом и принятых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заболевания превышало 10 тысяч.

При этом они подчеркнули, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты отмечают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».

За минувшие сутки в России подтвердили 10102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155370 случаев заболевания. Накануне, 4 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10581.

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