Песков заявил о небходимости «беречь президента»

Совещания с участием российского лидера Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, это обусловлено необходимостью беречь президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным.

Ранее Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, это оказалось удобно.

Президент в условиях эпидемии коронавируса предпочитает проводить совещания удаленно, лишь иногда проводя очные встречи. Песков говорил, что российскому лидеру в условиях такой работы не хватает прямого общения с людьми.