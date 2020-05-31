Песков заявил о небходимости «беречь президента»

Взгляд
31 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру

Крупнейшей неонацистской группой в США является Национал-социалистическое движениеФото: REUTERS/Peter Silva
Граждане США оказывали материальную поддержку Адольфу Гитлеру и Еве Браун с надеждой, что нацисты свергнут американское правительство и наладят производство атомного оружия конвейерным методом. Этот скандал, прогремев в 1950-х, вновь всплыл в СМИ и заставил многих задаться вопросом: откуда взялись сторонники нацизма в послевоенных Соединенных Штатах?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Это война, где не надо убивать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...

Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    США ввели санкции против Китая

    В США вернулись погромы и бунты

    Газпрому не хватит газа для Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

          Перейти а раздел…
          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Роскосмос анонсировал испытания двух новых ракет в 2020 году
              «Угрожающая» Крымскому мосту украинская ракета уничтожила две морские целиПопова рассказала об ограничениях для отдыхающих на пляжеСимоньян объяснила, почему протесты в США не приводят к смене режимаПригожин ответил на сообщения про отправленную ему «гуманитарную помощь»
              Полиция в США атаковала российского журналистаРоссийский препарат от коронавируса решили не выпускать в свободную продажуПушков похвалил Трампа за смелость сужденийЭкс-солист «Отпетых мошенников» от безденежья стал таксистом
              В Раде заявили о необходимости вернуть Украине российский рынокМЧС снова предупредило москвичей о ливне с грозойВ России подтвердили 9 тыс. 268 новых случаев коронавирусаВ Сети набирает популярность видео с «исполнением» Маском песни «Трава у дома»

              Главная тема


              Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств

              «получила бесплатно»


              Экс-премьер Украины напомнил о подаренных ей Советским Союзом землях

              «устаревшая группа стран»


              Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею

              акции протеста


              В Вашингтоне полиция открыла огонь по протестующим перечными шариками

              Видео

              Испытание коронавирусом


              Российская экономика оказалась прочнее западной

              дивизия СС «Галичина»


              Киев нанес удар по украинским фашистам

              «Я не могу дышать»


              Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции

              «присвоение» кириллицы


              Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

              Распространение фейков


              Александр Малькевич: Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

              Необходимость выживания


              Андрей Бабицкий: Либерализм ведет к гомосексуализму

              Нытье в эфире


              Игорь Мальцев: У «звезд» настало время обалденных историй

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?

              Песков заявил о небходимости «беречь президента»

              31 мая 2020, 13:57

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Совещания с участием российского лидера Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, это обусловлено необходимостью беречь президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

              «Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим», – передает его слова РИА «Новости».

              Он также отметил, что Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным.

              Ранее Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, это оказалось удобно.

              Президент в условиях эпидемии коронавируса предпочитает проводить совещания удаленно, лишь иногда проводя очные встречи. Песков говорил, что российскому лидеру в условиях такой работы не хватает прямого общения с людьми.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............