Песков рассказал об удаленной работе Путина

Президент Владимир Путин на фоне распространения коронавирусной инфекции предпочитает работать с использованием современных средств связи дистанционно, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Говорю вам за президента. Президент предпочитает эти дни делать все дистанционно, онлайн, также предпочитает для этих телеконференций использовать защищенные каналы связи», – приводит его слова ТАСС.

«Слава Богу, такие технические и технологические возможности есть», отметил Песков.

«Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите «двадцатки». Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», – подчеркнул представитель Кремля.

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Пресс-секретарь отметил, что российский лидер обычно «вообще не принимает показательных мер, он принимает меры действенные».

Сам Песков также использует формат ежедневных телефонных брифингов для представителей СМИ, впрочем, как и всегда. «Мы общаемся дистанционно, я это делаю из офиса», – уточнил он.

Песков напомнил, что сам Путин и все, кто на прошлой неделе вместе с ним посещал больницу в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. «Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в среду Путин в режиме видеоконференции проведет традиционное совещание с членами правительства, на котором планируется обсудить тему сельского хозяйства и другие вопросы. Президент будет находиться в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Кроме того, глава государства проведет еще одно закрытое совещание, также в режиме видеоконференции, и возможен международный телефонный разговор во второй половине дня, добавил Песков.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. На прошлой неделе он встречался с президентом Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что Путин регулярно тестируется на коронавирус, у него все нормально.

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