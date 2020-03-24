Путин оценил работу больницы в Коммунарке

Президент Владимир Путин поблагодарил главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко за организацию работы.

Глава государства пообщался с главврачом, и отметил, что все медики в учреждении трудятся, все находятся на боевых постах, передает РИА «Новости».

«Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она (российская больница – прим. ВЗГЛЯД), конечно, на порядок лучше», – ответил Проценко на вопрос Путина о том, как ему больница.

«Я посмотрел, как они [сотрудники больницы] трудятся, все на боевых постах. Все работают, как часики, хорошие и слаженные», – сказал президент, передает ТАСС.

Напомним, во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке. До этого Путин участвовал в совещании, посвященном борьбе с коронавирусом. В нем также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На совещании Собянин заявил, что за две недели 40% строительства новой больницы было выполнено.

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