Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина с вертолета осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом, как только ее достроят.

«Давайте поедем посмотрим, как это реально», – сказал Путин.

«Я приглашаю. Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем», – ответил Собянин, передает РИА «Новости».

«Вообще Коммунарку посмотрим», – добавил Путин.

Мэр российской столицы отметил, что за две недели 40% строительства новой больницы было выполнено.

«Через три недели, скорее всего, мы ее уже введем», – сказал он, отметив, что «это огромная больница».

Собянин подчеркнул, что половина коек являются реанимационными – 260 из 500.

«Насыщение оборудованием огромное. Просто сейчас «сараи» строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать», – считает он.

Напомним, во вторник Собянин проверил ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве. По его словам, работы выполнены на 40%, в ближайшее время возведение будет завершено.

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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