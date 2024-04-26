Синоптик предупредил москвичей о похолодании

Tекст: Кристина Цыцура

Уже со 2 мая станет ощутимо прохладнее: ночью +6 – +11, днем +15 – +20, возможен кратковременный дождь. 3 мая днем ожидается около +15 градусов, а 4 и 5 мая – переменная облачность, небольшой дождь и дальнейшее понижение температуры: ночью +1 – +6, днем +11 – +16, передает «Интерфакс».

В ближайшие выходные будет облачно с прояснениями, ночью +3 – +8, днем +16 – +18, далее потеплеет до +22…+24 градусов.

Ожидается, что воздух будет поступать с севера и северо-запада, а из-за повышения давления будет солнечно.



