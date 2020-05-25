Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции

Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Фото опубликованы на сайте и в Twitter Кремля. Путин и Белозеров обсуждали ситуацию на железных дорогах.

Встреча с главой РЖД Олегом Белозёровым: ситуация на железных дорогах, инвестиционная деятельность компании https://t.co/NTphkDj4Wh pic.twitter.com/rRvVKrV4z8 — Президент России (@KremlinRussia) May 25, 2020

Ранее президент проводил совещания в онлайн-режиме, однако 12 мая сообщалось, что он встретился с главой Роснефти Игорем Сечиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что президент в ситуации с распространением коронавируса предпочитает работать дистанционно, хотя ему не хватает прямого общения с людьми.