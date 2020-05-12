Путин встретился с Сечиным

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках встречи обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли. Глава государства и руководитель Роснефти также отдельно поговорили о работе над проектом «Восток Ойл», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин заявил о необходимости сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков Роснефти. «Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности», – сказал Путин.

Президент поинтересовался, что нужно со стороны государства, чтобы поддержать и сохранить в оптимальном объеме инвестиции компании.

Также Путин напомнил, что не так давно провел онлайн-совещание практически со всеми представителями крупнейших российских нефтегазовых компаний. Тогда участники обсудили ситуацию, которая складывается в отрасли сейчас – в непростое для всей энергетики время, отметил он.

«Компания Роснефть – это ведущая наша компания, ведущее общество, крупнейший налогоплательщик, один из крупнейших, во всяком случае, а может быть, даже самый большой. Поэтому хотел бы с вами встретиться, как мы и договаривались, отдельно, поговорить о том, как вы как руководитель нашей крупнейшей компании видите ситуацию в отрасли в целом, как себя чувствует Роснефть, какие проблемы вы считаете наиболее важными», – сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас падение спроса в мире является самой главной проблемой для всех. «Но для нас, для российских энергетиков, для российских нефтяников, что вы считаете наиболее актуальным и в чем, по вашему мнению, должна состоять поддержка со стороны государства?» – обратился Путин к Сечину.

В апреле Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису. Еще три месяца назад вероятность такого развития событий была маловероятна. Однако «идеальный шторм» в виде коронавируса и обвала нефтяных цен не оставил выбора никому. Газета ВЗГЛЯД сообщала, к чему в таких условиях следует готовиться России.