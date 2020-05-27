Путин заявил о востребованности опыта работы в удаленном режиме после пандемии

Опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, это оказалось удобно и для бизнеса, и для граждан, заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас многое, очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. Его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами», – передает его слова ТАСС.

В первую очередь, считает Путин, это относится к молодым матерям, людям с ограниченными возможностями, а также жителям малых городов, где не так широк выбор работы, как в мегаполисах.

«Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на цифре, в значительной степени будет носить распределенный сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому», – добавил глава государства.

Он попросил участников совещания по ситуации на рынке труда доложить, как такой подход к организации рабочего процесса реализуется на практике, и с какими проблемами сталкиваются компании и их сотрудники при работе на удаленном режиме, а также как можно донастроить эту систему. Путин предложил высказаться об узких местах в системе трудовых отношений и о необходимых изменениях в этой сфере.

«Прошу вас действовать крайне ответственно, с полной отдачей. Это важнейшее направление нашей работы. Разбираться нужно и вникать в проблемы каждого человека, который обратился за помощью», – призвал он.

Путин посоветовал особое внимание уделять тем, кто только начинает профессиональную карьеру, и людям старшего и предпенсионного возраста.

«Вместе с предприятиями, организациями, работодателями нужно подбирать подходящие варианты трудоустройства. Не нужно все на самотек оставлять. Нужно предлагать ускоренные курсы, программы обучения и переподготовки кадров для тех, кто потерял работу», – заключил Путин.

Между тем, министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе новые понятия, связанные с удаленной работой.

«Ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работу именно в таком формате и после снятия ограничительных мер. Соответственно предлагаем в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как удаленная и комбинированная занятость», – сказал Котяков.

По его словам, на удаленный режим работу перешли более 10% трудоспособного населения России – это примерно 5,6 млн человек.

Отметим, что в условиях эпидемии коронавируса Путин также предпочитает проводить совещания удаленно, лишь иногда проводя очные встречи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путину в условиях такой работы не хватает прямого общения с людьми. Песков также отмечал, что в условиях пандемии приобретен важный опыт.