Российский препарат от коронавируса решили не выпускать в свободную продажу

Зарегистрированный в России лекарственный препарат от нового коронавируса «Авифавир» не поступит в свободную продажу, он категорически запрещен беременным женщинам и в период планирования семьи, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача», – передает «Интерфакс» сообщение РФПИ.

Ранее сообщалось, что первый в России препарат против COVID-19 – «Авифавир» (производства РФПИ и «ХимРар») получил одобрение Минздрава.