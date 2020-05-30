Путин предложил Совбезу определиться с позицией России по Договору по открытому небу

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30 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Коронавирус принес на Запад тысячи «смертей от отчаяния»

Коронавирус заставляет жителей западных стран переживать настоящую паникуФото: David Cheskin/ТАСС
Выход из карантина ознаменовался на Западе не только экономической депрессией и невиданным ростом безработицы. Пандемия коронавируса принесла гибель не только из-за болезни как таковой. Все более страшными, в том числе с точки зрения самой человеческой жизни, становятся отдаленные последствия распространения COVID-19. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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    В США вернулись погромы и бунты

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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Путин предложил Совбезу определиться с позицией России по Договору по открытому небу

                 30 мая 2020, 14:13
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
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              Президент Владимир Путин предложил членам Совета безопасности определить позицию Москвы в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), а также обсудить судьбу договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьезных переговоров с американской стороной.

              Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза, что в субботу необходимо обсудить «текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня», передает РИА «Новости».

              «Что касается последней, то, конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему», – добавил глава государства.

              Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.


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