Врачи назвали новую причину высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме, заявили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от COVID-19.

Оказалось, что эти показатели взаимосвязаны, и в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Кроме того, недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего погибают от коронавирусной инфекции.

На данный момент ученые работают над рекомендациями по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек. Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.

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