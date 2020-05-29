Путин поручил расширить российские базы в Сирии

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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Путин поручил расширить российские базы в Сирии

                 29 мая 2020, 19:35
              Фото: Марина Лысцева/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

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              Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.

              Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

              Проект протокола №1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство.

              После согласования договоренностей с Сирией ведомства должны подписать его от имени России. В документ разрешено вносить изменения, которые не носят принципиальный характер, передает РИА «Новости».

              Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

              В 2017 году Москва и Дамаск подписали еще одно соглашение, в соответствии с которым в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, в том числе те, что оснащены ядерными энергетическими установками. Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение рассчитано на 49 лет с возможностью автоматического продления еще на 25 лет.

              Путин ранее подчеркивал, что российское присутствие в Сирии – это «важная благородная миссия, направленная на защиту интересов нашей страны и граждан». Он напоминал, что тысячи боевиков-выходцев из России скопились на территории Сирии, и лучше «уничтожать их там», чем встречать в своей стране. Кроме того, отмечал глава государства, применение ВС России в боевых условиях дает военным уникальный опыт, «никакие учения не идут в сравнение с этим».


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