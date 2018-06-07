Путин рассказал о совершенствовании ракетного оружия благодаря операции в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» подчеркнул, что Сирия – это не полигон для российских вооруженных сил, однако благодаря этой операции предприятия смогли на месте усовершенствовать ракетное оружие.

Вопрос задал Сергей Михайлов из КЧР. Он спросил, когда будет полностью выведен контингент ВС России из Сирии.

«У нас не просто воинский контингент. Во-первых, применение наших ВС в боевых условиях – это уникальный опыт совершенствования для наших военных, никакие учения не идут в сравнение с этим. Конечно, мы понимаем, что это связано и с потерями. И мы никогда об этом не забудем и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, погибших в Сирии», – сказал Путин.

По его словам, это «важная благородная миссия, направленная на защиту интересов нашей страны и граждан». Он напомнил, что тысячи боевиков-выходцев из России скопились на территории Сирии, и лучше «уничтожать их там», чем встречать в своей стране.

«Второе – наша работа способствовала стабилизации ситуации в Сирии. Дамаск контролирует территории, где живут 90% населения страны. На повестке дня урегулирование мирными средствами», – сказал Путин.

Он добавил, что у России также есть контингенты в Тартусе и Хмеймиме, где российские военные находятся на основании договора с сирийскими властями и в полном соответствии с международным правом.

«Мы там, чтобы защитить свои интересы в этом регионе. Военнослужащие там будут, пока это будет в наших интересах. Пока не планируем вывода этих подразделений.

Но я не назвал их базами. Мы там не строим долгосрочных сооружений. При необходимости без материальных потерь можем быстро вывести наших военных», – сказал Путин.

Он добавил, что сирийская операция – это «бесценный опыт» применения ВС и российского оружия.

«Но оговорюсь – Сирия – это не полигон для нашего вооружения, хотя мы его там применяем. Одно дело формально испытать, другое дело – в боевых условиях. Ракетное оружие начали использовать там, и представители наших предприятий сразу приехали в Сирию и на месте доводили его до совершенства», – отметил президент.

По его словам, также через операцию «провели значительное количество» военачальников, которые поняли, что такое современный боевой конфликт, поняли, как важна связь, разведка, как обеспечить эффективность сил спецопераций, авиации.

«Это шаг в совершенствовании вооруженных сил», – заключил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».