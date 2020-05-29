Участник «Лидеров России. Политика» лечит пациентов с коронавирусом

Приглашенный в полуфинал «Лидеров России. Политика» заведующий пригородными отделениями в «Медицинском центре города Якутска» Иван Луцкан рассказал, как он помогает больным с коронавирусом. По его словам, полностью вылечились уже 150 человек.

«В Якутии было создано отделение, которое мне доверили возглавить. Для меня это было определенным вызовом, потому что мы практически за сутки смогли организовать стационар на месте общежития. Уже вылечили и выписали около 150 человек. Для нас это хороший результат», – рассказал Луцкан, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он считает, что конкурс в первую очередь важен для молодых политиков. Он поможет им получить опыт, необходимый для дальнейшей работы, а также предоставит возможность познакомиться со статусными наставниками.

«Ранее я уже участвовал в нескольких конкурсах «Лидеры России». Поэтому мне было интересно попробовать себя «политическом» направлении. Меня приятно удивил дистанционный этап. Мне не попалось ни одного вопроса, который повторился бы из предыдущих конкурсов «Лидеры России». Считаю, что попадание в очный этап Конкурса особенно ценно для молодых политиков. Поскольку для них это возможность получить бесценный опыт и статусных наставников», – рассказал участник.

Напомним, что на контрольное тестирование перед полуфиналом получили приглашение 544 человека. 511 человек набрали наибольшее количество баллов. Еще один участник благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом. 29 участников, которые набрали более 500 голосов поддержки, также получили приглашение на контрольное тестирование. Еще три участника были приглашены на ретест после удовлетворения апелляций.

Иван Луцкан в настоящее время является заведующим временным отделением для COVID-19 Якутии «Медицинский центр г. Якутска», а также заведующим пригородным отделением Жатайской больницы.

Кроме того, Луцкан – финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» (2019-2020) и участник «Лидеров России. Политика» (2020). В 2018 году занимал должность министра по делам молодежи и семейной политики Республики Саха.

Отмечен наградами в области здравоохранения и управленческой деятельности, в том числе является отличником здравоохранения России и Якутии, имеет благодарственные письма министерства по молодежной политике Якутии, министерства здравоохранения Республики Саха; Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; Государственного комитета по физической культуре и спорту; знак министерства образования Республики Саха.

Имеет ряд наград министерств и ведомств Республики Саха и Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

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