Участник «Лидеров России. Политика» лечит пациентов с коронавирусом

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Участник «Лидеров России. Политика» лечит пациентов с коронавирусом

              29 мая 2020, 18:17

              Текст: Елизавета Булкина

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              Приглашенный в полуфинал «Лидеров России. Политика» заведующий пригородными отделениями в «Медицинском центре города Якутска» Иван Луцкан рассказал, как он помогает больным с коронавирусом. По его словам, полностью вылечились уже 150 человек.

              «В Якутии было создано отделение, которое мне доверили возглавить. Для меня это было определенным вызовом, потому что мы практически за сутки смогли организовать стационар на месте общежития. Уже вылечили и выписали около 150 человек. Для нас это хороший результат», – рассказал Луцкан, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

              Он считает, что конкурс в первую очередь важен для молодых политиков. Он поможет им получить опыт, необходимый для дальнейшей работы, а также предоставит возможность познакомиться со статусными наставниками.

              «Ранее я уже участвовал в нескольких конкурсах «Лидеры России». Поэтому мне было интересно попробовать себя «политическом» направлении. Меня приятно удивил дистанционный этап. Мне не попалось ни одного вопроса, который повторился бы из предыдущих конкурсов «Лидеры России». Считаю, что попадание в очный этап Конкурса особенно ценно для молодых политиков. Поскольку для них это возможность получить бесценный опыт и статусных наставников», – рассказал участник.

              Напомним, что на контрольное тестирование перед полуфиналом получили приглашение 544 человека. 511 человек набрали наибольшее количество баллов. Еще один участник благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом. 29 участников, которые набрали более 500 голосов поддержки, также получили приглашение на контрольное тестирование. Еще три участника были приглашены на ретест после удовлетворения апелляций. 

              Иван Луцкан в настоящее время является заведующим временным отделением для COVID-19 Якутии «Медицинский центр г. Якутска», а также заведующим пригородным отделением Жатайской больницы.

              Кроме того, Луцкан – финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» (2019-2020) и участник «Лидеров России. Политика» (2020). В 2018 году занимал должность министра по делам молодежи и семейной политики Республики Саха.

              Отмечен наградами в области здравоохранения и управленческой деятельности, в том числе является отличником здравоохранения России и Якутии, имеет благодарственные письма министерства по молодежной политике Якутии, министерства здравоохранения Республики Саха; Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; Государственного комитета по физической культуре и спорту; знак министерства образования Республики Саха.

              Имеет ряд наград министерств и ведомств Республики Саха и Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

              Ранее победитель конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин запустил волонтерское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам в период пандемии коронавируса.

              Суперфиналист, победитель конкурса «Лидеры России 2020» Олег Калинский рассказал газете ВЗГЛЯД, что присоединился общероссийской платформе #МыВместе и на свои средства покупает продукты и лекарства пожилым людям в самоизоляции.


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