Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал волонтером движения #МыВместе

«Замечательно, что создана такая общероссийская платформа, как #МыВместе. Она четко структурирует все возможные проекты по помощи людям», – сказал газете ВЗГЛЯД суперфиналист, победитель конкурса «Лидеры России 2020» Олег Калинский, который присоединился к инициативе и на свои средства покупает продукты и лекарства пожилым людям в самоизоляции.

«Заявки на помощь принимаются волонтерами и затем сортируются по территориям. Выстроена очень эффективная система», – рассказал Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», директор Института экономики и управления промышленными предприятиями им. В.А. Роменца НИТУ «МИСиС, д.э.н., профессор.

Собеседник подчеркнул, что на регистрацию на сайте #МыВместе ушло две минуты. «Я присоединился, как и тысячи других людей, и теперь получаю конкретные заявки на электронную почту и на телефон. Кому-то, кто не может выходить из дома, нужно помочь с продуктами, кому-то – с лекарствами или бытовыми товарами. За помощью обращаются в основном пожилые люди, которые в связи с высокой угрозой для их здоровья сегодня вынуждены оставаться дома», – говорит Калинский.

Финалист «Лидеров России» напомнил, что согласно правилам, при передаче продуктов нужно быть в маске и перчатках, иметь с собой дезинфицирующее средство. «В квартиру заходить нельзя. Мы общаемся с бабушками и дедушками на дистанции полтора-два метра. Все очень благодарят, некоторые очень эмоционально. Очень ценят внимание. Всегда предлагают деньги, не ждут, что им привезут продукты бесплатно. Мы переписываемся с ребятами-финалистами конкурса «Лидеры России». Никто из тех, с кем я общаюсь, деньги не брал», – подчеркнул Калинский.

По его словам, в такой стратегии малых дел нет ничего особенного, «это очень простое действие, его может делать каждый». «У меня в подъезде, например, тоже пожилым людям носят продукты и лекарства. Соседи сами объединились. Приближается священная для всех нас дата 9 Мая, День победы. Нужно всегда помнить тех, кто воевал, тружеников тыла, тех людей, благодаря которым мы сегодня живем. Сегодня ветераны не могут выходить из своих квартир. Им, как никому другому, нужна помощь и внимание. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с приближающимся праздником и пожелать здоровья ветеранам и всем, кто во время войны сражался и после неё работал на благо нашей страны», – сказал Калинский.

Поскольку Калинский является профессором кафедры экономики НИТУ «Московский институт стали и сплавов», то при поддержке родного вуза также присоединился еще к одной инициативе – проведению онлайн-курсов и семинаров по финансовой грамотности.

«Программы школьного образования, инициативы Центробанка России, общественных организаций по повышению финансовой грамотности не дают быстрого эффекта. А в кризис очень важно принимать правильные решения, понимать, что активизировались мошенники, которые пользуются тем, что люди в стрессе. Важно рассказывать, что когда доходы падают, обменный курс рубля начинает «скакать», нужно осторожно распоряжаться своими сбережениями, не торопиться, взвешивать то, как потратить средства», – отметил он.

По словам Калинского, к сожалению, люди часто принимают поспешные и неверные решения. «Я был свидетелем того, как в 2014-2015 годах после резкого ослабления рубля люди побежали скупать бытовую технику, по несколько микроволновок, стиральных машин, телевизоров. Я говорил тогда, что продать эту технику можно будет только по более низкой цене. Товары длительного пользования нужно покупать в единичном экземпляре для себя. Это не инвестиционный продукт: телевизор, простоявший несколько месяцев в упаковке, не получится продать с прибылью после нормализации экономической ситуации. Я буду участвовать 2 мая вместе с коллегами из многих вузов России в таком вебинаре. Его организатором является Ассоциация развития финансовой грамотности, которая долгие годы успешно занимается просвещением. Расскажу о том, как важно принимать взвешенные финансовые решения и из каких принципов они складываются, как уберечь свои сбережения в период непростой экономической ситуации», – подытожил Калинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне стало известно об отношении россиян к помощи волонтеров в условиях коронавируса. В результатах соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), говорится, что почти три четверти опрошенных (74%) назвали такую помощь существенной.

Лично готовы оказать помощь 64% респондентов. Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%). Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%).

Ранее на этой неделе участники акции #МыВместе оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием.

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