Согласно методике ВОЗ смертность в Москве оказалась одной из самых низких

Минздрав утвердил Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и причины смертности, связанной с коронавирусом. В основу положены принципы Международной классификации болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по COVID-2019.

«Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)», – говорится в сообщении депздрава Москвы с описанием методики.

Подчеркивается, что это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%).

«Полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы», – отмечает департамент.

Столичный Департамент здравоохранения публиковал оперативные данные по смертности за апрель и разъяснил превышение показателя по сравнению с 2019 годом. На основании оперативных данных ЗАГС она составляла 1841 случай. В результате окончательного анализа данных превышение смертности в Москве за апрель на основании окончательных данных Росстата составляет 1934 (9900 в 2019 году к 11834 в 2020 году).

«В целом в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности. Потому что колебания показателя в разные годы могут доходить до тысячи случаев смерти. (Например, по данным Росстата в 2018 году этот показатель был равен 10825, то есть на 925 больше чем в 2019)», – отмечается в сообщении.

В связи с этим анализ проводился с учетом среднегодовой смертности за последние три года, которая составила 10081 в месяц. Таким образом, истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1753 случая, пишет Депздрав.

«Апрель месяц и начало мая стали пиком эпидемии в Москве, что конечно отразилось на общем уровне смертности. Как мы ранее говорили среди превышения значительную долю составляют смерти от лабораторно подтвержденного ковида», – указывает депздрав.

Также дополнительно были отнесены к коронавирусу случаи, когда лица имели отрицательный тест, но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам удалось установить, что даже при отрицательном результате скорее всего явной причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за апрель было 169 человек.

«Таким образом мы отнесли к ковиду все, даже спорные сомнительные случаи. Тем не менее, как мы говорили, ранее в условиях пандемии обостряются другие заболевания, которые могут привести к смерти. Мы проанализировали все случаи смерти в Москве за апрель. В результате было выявлено 756 человек, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус», – сообщает департамент.

Подчеркивается, что по новой методике из этой группы можно дополнительно выделить те случаи, где коронавирус вероятнее всего оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений. Вирус стал своеобразным «катализатором» развития основного заболевания в 360 случаях.

«Если учесть все эти значения, то «необъяснимое» превышение смертности в апреле по отношению к среднегодовому показателю составит около 200 человек (192). Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные ее причины. Но уже сегодня мы видим, что, например, москвичей, умерших за пределами города, но смерть которых была зарегистрирована в Москве – за апрель было 1230, что на 278 больше, чем в апреле 2019 года», – отмечает депздрав.

Отмечается, что в основу методики положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по коронавирусу. Депздрав пишет, что Москва уже применила новые рекомендации, что позволило усовершенствовать учет случаев, где коронавирус явился основной причиной смерти, и тех, где он с высокой долей вероятности стал катализатором и привел к обострению другого заболевания.

«Это стало возможным благодаря тому, что в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирус в Москве проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом. При этом развитость московской патологоанатомической службы позволяет нам ставить диагнозы в течение 2 недель, при нормативно установленном сроке в 45 дней», – говорится в сообщении.

Указывается, что использование нового подхода к классификации причин смерти позволяет «предвидеть или прогнозировать развитие разных клинических событий и предпринимать в связи с этим необходимые меры».

«Уже в результате первых секций были обнаружены тяжелые осложнения коронавируса в виде тромбозов и эмболий, риска развития почечной недостаточности и тяжелого поражения других органов, что позволило клиницистам оперативно внедрить соответствующие новые протоколы лечения – например, в виде препаратов, противостоящих свертываемости крови», - отметил главный внештатный патологоанатом Олег Зайратьянц.

Подчеркивается, что глубокое морфологическое исследование заболевания и наличие самого большого в мире объема этих исследований позволяет предложить мировому профессиональному сообществу более детальную и углубленную классификацию причин смерти при COVID-19.

«Московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от ковида. С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента. Первые результаты уже опубликованы», – отмечает депздрав.

В среду Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и международным методическим рекомендациям по выявлению COVID-19, лица, у которых обнаружен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости.

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