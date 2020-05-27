Путин заявил о необходимости увеличить минимальное пособие по безработице втрое

Президент России Владимир Путин заявил, что минимальное пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, нужно повысить с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

«За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что в этом случае для них предусмотрен минимальный размер пособия – 1,5 тыс. рублей.

«Конечно же, этого мало, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое – до 4,5 тыс. рублей», – указал Путин.

По его словам, в таком объеме пособие будут выплачивать три месяца – до 1 августа.

Ранее с предложением увеличить минимальное пособие по безработице втрое выступил министр труда Антон Котяков.

«В сложившейся ситуации предлагаем поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить минимальное пособие по безработице в три раза – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. На данном этапе – на три месяца», – сказал министр.

Путин также сообщил, что предпринимателям, которые потеряли бизнес из-за пандемии, нужно выплачивать максимальные пособия по безработице.

«Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно – 12 тыс. 130 рублей и выплачивать его в течение трех месяцев», – сказал глава государства.

Путин на совещании заявил, что проблемы безработицы – это важнейший приоритет. Он сообщил, что в России 1,9 млн безработных. Министр труда заметил, что в России ситуация лучше, чем в ряде развитых стран.

Премьер Михаил Мишустин на совещании также предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян.