Министр сравнил ситуацию на рынке труда в России и других странах

Рост безработицы – общемировой тренд, и ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Существенный рост безработицы – общемировой тренд. Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в Российской Федерации на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран. В США, например, численность безработных выросла более чем в 3 раза – до 14,7%. В Канаде этот показатель увеличился более чем в полтора раза – до 13%», – передает слова Котякова ТАСС.

Он отметил, что по методологии Международной организации труда число безработных достигло в России 4,3 млн человек.

«На сегодняшний день ситуация на рынке труда непростая, в качестве безработных зарегистрировались 1 млн 917 тыс. человек. Общая численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Международной организации труда, на конец апреля составила 4,3 млн человек или 5,8% от трудоспособного населения. Данный показатель вырос за месяц на 23%», – подчеркнул министр.

По его словам, сейчас более 400 тыс. человек, потерявших работу после 1 марта, получают повышенное пособие по безработице.

«На отдельном контроле ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Около 280 тысяч работников находятся в неоплачиваемом отпуске», – добавил Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы безработицы – это важнейший приоритет, и призвал отнестись к этой теме максимально внимательно. По его словам, в России 1,9 млн безработных. Премьер Михаил Мишустин на совещании предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян.