Украина захотела частично заменить железные дороги на узкоколейные по образцу ЕС

На Украине планируется замена отдельных участков железных дорог на рельсы европейского образца – «узкоколейку», заявил депутат фракции «Слуга народа», замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

«Мы планируем, что из Львова до ближайшего города в Польше будет строиться узкоколейка», – сообщил он изданию «Обозреватель».

Депутат пояснил, что подобные преобразования планируются и на всех новых участках железной дороги, которые «направлены в европейскую сторону».

«У нас нет средств переделать рельсы по всей стране под европейский стандарт. Кое-кто говорит, что ширококолейка более устойчива, позволяет перевозить больше грузов. Но понемногу те участки, которые будут строиться, которые направлены в европейскую сторону, должны трансформироваться в европейский стандарт», – сказал Крейденко.

Напомним, в феврале прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.