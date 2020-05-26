На бульваре Культуры в Екатеринбурге загорелся центр культуры «Орджоникидзевский», сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 17.14 мск. «По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение в здании Центра культуры «Орджоникидзевский», предварительно, на площади 700 кв. метров», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Рядом с центром находится здание, в котором ведется ремонт. Пожар удалось локализовать. Отмечается, что горела неэксплуатируемая часть здания Екатеринбургской академии современного искусства. Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки. Пожарным удалось не допустить перехода пламени на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, примыкающий вплотную к академии искусств.

В одной из частей здания академии искусств на первом этаже находится магазин, из которого был эвакуировано 23 человека.

«Чуть более двух часов пожарным потребовалось, чтобы справиться с огнем. На месте работали 78 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», – сообщили в МЧС.

В пресс-службе Орджоникидзевского района города заявили, что пострадавших при пожаре нет. Уточняется, что возгорание произошло в магазине «Перекресток».

Центр культуры «Орджоникидзевский» работает как учреждение культуры с 1930-х годов, сейчас там проводятся концерты, спектакли и выставки.

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