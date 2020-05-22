Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Петербурге

Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе «Северной верфи».

«На «Северной верфи» состоялась церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Головко», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

На церемонии спуска присутствовали главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, советник президента «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Виктор Чирков, гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев и гендиректор «Северного проектно-конструкторского бюро» Андрей Дьячков.

Напомним, в апреле на корабле проводился монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершалась окраска подводной части корабля.

В начале мая третий по счету и второй серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» был подготовлен к спуску на воду.