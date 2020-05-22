Эксперт оценил планы Лукашенко по созданию белорусской ракеты

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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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              Эксперт оценил планы Лукашенко по созданию белорусской ракеты

                 22 мая 2020, 14:20
              Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              «Минск вряд ли способен создать новые ракеты дальностью до 300 км в ближайшее время», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов. Так он прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать «свою ракету».

              «Скорее всего, речь идет о том, чтобы заместить китайские ракеты А-200 на белорусской реактивной системе залпового огня «Полонез». Но я сомневаюсь в том, что Минску в ближайшие годы это удастся из-за отсутствия ресурсов и полигонов для испытания ракет подобного класса», – считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

              «Для местного рынка вооружений в этом смысла нет – он очень маленький. Армия у Белоруссии тоже небольшая, потому тратить огромные средства для разработки и производства новых ракет, повторюсь, бессмысленно», – продолжил собеседник.

              «Что касается экспорта ракет – возможно, в этом заинтересованы ОАЭ. Между странами налажено сотрудничество, и в Минск регулярно приезжают военные делегации из Абу-Даби. Эмираты могут себе позволить инвестиции в белорусский ВПК, но разве что из политических соображений, а не чисто военных», – пояснил Фролов.

              «Лукашенко также упомянул о возможности испытания ракет на полигонах Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Китая. Возможно, в Минске рассматривают эти страны как потенциальных клиентов. Но вероятность этого также не очень большая, поскольку тот же Эр-Рияд может купить уже готовые ракеты у Пекина», – отметил эксперт.  

              «Но если предположить, что Минск поставит эти ракеты на вооружение – теоретически они могут представлять угрозу и для России. Другое дело, что для Лукашенко это станет началом конца политической карьеры. Впрочем, возможно он боится Зеленского?» – сыронизировал Фролов.

              Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «поклониться перед китайцами» за разрешение вести сборку китайских ракет, а также поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Президент призвал «не стоять на коленях» перед Россией из-за нежелания Москвы предоставлять свои полигоны для испытаний.

              Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, поэтому создавать межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие не собирается. 

              «Наша стратегическая задача в сфере обороны, нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие», – отметил белорусский лидер.

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