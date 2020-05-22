Эксперт оценил планы Лукашенко по созданию белорусской ракеты

«Минск вряд ли способен создать новые ракеты дальностью до 300 км в ближайшее время», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов. Так он прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать «свою ракету».

«Скорее всего, речь идет о том, чтобы заместить китайские ракеты А-200 на белорусской реактивной системе залпового огня «Полонез». Но я сомневаюсь в том, что Минску в ближайшие годы это удастся из-за отсутствия ресурсов и полигонов для испытания ракет подобного класса», – считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

«Для местного рынка вооружений в этом смысла нет – он очень маленький. Армия у Белоруссии тоже небольшая, потому тратить огромные средства для разработки и производства новых ракет, повторюсь, бессмысленно», – продолжил собеседник.

«Что касается экспорта ракет – возможно, в этом заинтересованы ОАЭ. Между странами налажено сотрудничество, и в Минск регулярно приезжают военные делегации из Абу-Даби. Эмираты могут себе позволить инвестиции в белорусский ВПК, но разве что из политических соображений, а не чисто военных», – пояснил Фролов.

«Лукашенко также упомянул о возможности испытания ракет на полигонах Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Китая. Возможно, в Минске рассматривают эти страны как потенциальных клиентов. Но вероятность этого также не очень большая, поскольку тот же Эр-Рияд может купить уже готовые ракеты у Пекина», – отметил эксперт.

«Но если предположить, что Минск поставит эти ракеты на вооружение – теоретически они могут представлять угрозу и для России. Другое дело, что для Лукашенко это станет началом конца политической карьеры. Впрочем, возможно он боится Зеленского?» – сыронизировал Фролов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «поклониться перед китайцами» за разрешение вести сборку китайских ракет, а также поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Президент призвал «не стоять на коленях» перед Россией из-за нежелания Москвы предоставлять свои полигоны для испытаний.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, поэтому создавать межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие не собирается.

«Наша стратегическая задача в сфере обороны, нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие», – отметил белорусский лидер.

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