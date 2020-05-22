Новосибирский главк МЧС прояснил ситуацию с «косившими» траву ножницами пожарными

Новосибирский главк МЧС организовал проверку после появления в соцсетях видео с пожарными, которые «косят» траву ножницами. Выяснилось, что тем самым они выступили против выданной им косы-литовки, сообщил представитель ГУ МЧС.

В ГУ МЧС сообщили, что «после того, как данное видео было размещено в социальных сетях, на место выехала проверка». Выяснилось, что видео является постановкой, «трава, закрепленная за данным караулом, была не скошена, начальником части им была предоставлена в рабочем состоянии коса-литовка». Однако «они не согласились косить траву предоставленной литовкой и решили организовать такую акцию», передает РИА «Новости».

По факту видео и превышения служебных полномочий начальником отделения проводится проверка, в ходе которой «будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством».

В ГУ МЧС добавили, что территория пожарной части была закреплена за четырьмя караулами и остальные подразделения уже успешно скосили траву на вверенной территории.

Подчеркивается, что ножницами пожарные, которым не понравилось, что им не выдали более современный инструмент, стригли траву только во время съемки ролика.

Ранее в соцсетях и СМИ появился видеоролик, на котором пожарные ножницами стригут траву на территории одной из пожарных частей в Новосибирской области. При этом оператор, представившийся командиром отделения, заявляет, что их якобы заставил сделать это начальник пожарной части.