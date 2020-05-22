Союз журналистов счел неадекватной сумму иска Роснефти к РБК

Союз журналистов России в заявлении на своем сайте назвал сумму иска «Роснефти» к РБК в 43 млрд рублей неадекватной по отношению к средству массовой информации, обороты которого не сопоставимы с оборотами нефтяных компаний.

Как пишет газета «Ведомости», сам факт подачи иска в заявлении оценивается как «потенциально опасный прецедент, который может поставить под угрозу права СМИ на свободу слова и свободу распространения информации».

Союз призвал журналистов и компетентные органы «досконально разобраться в данном деле». В организации надеются, что Арбитражный суд Москвы «примет взвешенное решение», и не исключают возможности, что стороны урегулируют спор в досудебном порядке.

Напомним, в среду компания Роснефть подала в суд на РБК, потребовав взыскать с него 43 млрд рублей в качестве репутационного вреда из-за статьи о прекращении деятельности компании в Венесуэле.